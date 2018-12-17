Сборная России U18 проиграла США в финале Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России U18 проиграла команде США в финале Мирового Кубка вызова со счетом 0:2. На 3-й минуте Бобби Бринк открыл счёт, а точку в матче поставил Тревор Джаник, поразив ворота на последней минуте третьего периода.

Турнир проходил в Канаде. Мировой кубок вызова проводится с 2006 года. Сборная США победила в восьмой раз. Для российской команды это третьи серебряные медали, также она четырежды занимала третье место.

Ранее в матче за третье место команда Канада-Запад победила сборную Чехии со счетом 3:1.

В шести матчах восемь очков (3+5) набрал Василий Подколзин, продолжающий оставаться кандидатом на участие в молодёжном чемпионате мира.