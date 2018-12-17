«Сан-Хосе» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 3:7. Хозяева повели к 4-й минуте со счетом 2:0, но упустили преимущество. Вратарь «акул» Мартин Джонс на 14-й минуте встречи после третьей пропущенной шайбы был заменен на Аарона Делла.

Голами в составе победителей отметились семь разных игроков: Мелькер Карлссон, Маркус Сёренсен, Эвандер Кейн, Баркли Гудроу, Логан Кутюр, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. У «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт, Дилан Строум и Брендан Перлини.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов не принимал участия во встрече из-за травмы.

Для «акул» это четвертая подряд победа, они поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции (41 очко). «Чикаго» (26) – 14-й. У них 10 поражений в 11 последних встречах.