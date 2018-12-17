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«Сан-Хосе» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Чикаго»

«Сан-Хосе» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 3:7. Хозяева повели к 4-й минуте со счетом 2:0, но упустили преимущество. Вратарь «акул» Мартин Джонс на 14-й минуте встречи после третьей пропущенной шайбы был заменен на Аарона Делла.

Голами в составе победителей отметились семь разных игроков: Мелькер Карлссон, Маркус Сёренсен, Эвандер Кейн, Баркли Гудроу, Логан Кутюр, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. У «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт, Дилан Строум и Брендан Перлини.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов не принимал участия во встрече из-за травмы.

Для «акул» это четвертая подряд победа, они поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции (41 очко). «Чикаго» (26) – 14-й. У них 10 поражений в 11 последних встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2018, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 7
3:2, 0:3, 0:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Дебринкэт (Густафссон) – 02:34 (5x5), 2:0 – Строум (Мёрфи, Кейн) – 03:21 (5x5), 2:1 – Карлссон (Радил, Бёрнс) – 09:58 (5x5), 2:2 – Сёренсен (Торнтон, Лабанк) – 10:40 (5x5), 3:2 – Перлини (Сикура, Сибрук) – 12:54 (5x5), 3:3 – Кейн (Бёрнс, Карлссон) – 24:21 (5x4), 3:4 – Гудроу (Браун, Карлссон) – 27:36 (5x5), 3:5 – Кутюр (Диллон, Кейн) – 36:16 (5x5), 3:6 – Лабанк (Бёрнс, Гертл) – 53:03 (5x4), 3:7 – Гертл (Кутюр) – 58:27 (5x5)
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