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«Тампа» уступила «Виннипегу», несмотря на гол Кучерова и 37 сейвов Василевского

«Тампа» уступила «Виннипегу», несмотря на гол Кучерова и 37 сейвов Василевского
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме уступил «Виннипег Джетс» — 4:5.

Гости повели в счёте на 14-й минуте усилиями Алекса Киллорна, Мэттью Перро за 17 секунд до свистка на перерыв восстановил паритет. Во втором периоде команды провели по две результативные атаки. У хозяев отличились Брэндон Танев и Николай Элерс, у «молний» — Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. В третьем игровом отрезке Никита Кучеров вывел «Тампу вперед, на 55-й минуте Элерс оформил дубль. Победу «Виннипегу» в овертайме принёс Марк Шайфли.

На счету Кучерова показатель полезности «-2», 2 броска в створ за 21.30 на льду (1.53 – в большинстве). В активе Михаила Сергачева результативная передача, 4 броска, 2 силовых приёма, 4 блок-шота за 18.38 Андрей Василевский отметился передачей, также он отразил 37 бросков из 42.

«Тампа» прервала серию из восьми побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2018, понедельник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 4
1:1, 2:2, 1:1, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Киллорн (Палат, Василевский) – 13:01 (5x4), 1:1 – Перро (Майерс, Элерс) – 19:43 (5x4), 2:1 – Танев (Лаури, Моррисси) – 28:36 (5x5), 2:2 – Стэмкос (Палат) – 29:13 (5x5), 2:3 – Джонсон (Пойнт, Сергачёв) – 38:09 (5x5), 3:3 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 39:19 (5x5), 3:4 – Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 46:55 (5x4), 4:4 – Элерс (Шайфли, Бафлин) – 54:23 (5x5), 5:4 – Шайфли – 64:18 (3x3)
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