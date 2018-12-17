«Тампа» уступила «Виннипегу», несмотря на гол Кучерова и 37 сейвов Василевского

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме уступил «Виннипег Джетс» — 4:5.

Гости повели в счёте на 14-й минуте усилиями Алекса Киллорна, Мэттью Перро за 17 секунд до свистка на перерыв восстановил паритет. Во втором периоде команды провели по две результативные атаки. У хозяев отличились Брэндон Танев и Николай Элерс, у «молний» — Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. В третьем игровом отрезке Никита Кучеров вывел «Тампу вперед, на 55-й минуте Элерс оформил дубль. Победу «Виннипегу» в овертайме принёс Марк Шайфли.

На счету Кучерова показатель полезности «-2», 2 броска в створ за 21.30 на льду (1.53 – в большинстве). В активе Михаила Сергачева результативная передача, 4 броска, 2 силовых приёма, 4 блок-шота за 18.38 Андрей Василевский отметился передачей, также он отразил 37 бросков из 42.

«Тампа» прервала серию из восьми побед.