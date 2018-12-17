АХЛ: Клим Костин набрал 2 очка, став третьей звездой встречи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Американской хоккейной лиги «Сан-Антонио Ремпэйдж» на домашнем льду обыграл «Айову Уайлд» — 5:2. Третьей звездой встречи стал российский нападающий хозяев Клим Костин. Он открыл счёт на 18-й минуте, забросив пятую шайбу в сезоне. В середине второго периода форвард системы клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» ассистировал Крису Торбёрну. Также Костин заработал удаление, которое было реализовано.

Посмотреть видео результативных действий Костина можно в официальном «твиттере» «Сан-Антонио».

В 28 матчах на счету Клима 11 очков (5+6), показатель полезности «-8» и 48 минут штрафа. 19-летний Костин в прошлом сезоне набрал 28 (6+22) баллов в 67 встречах за «Сан-Антонио» в Американской хоккейной лиге.



«Сент-Луис» выбрал Костина в первом раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 31-м номером.