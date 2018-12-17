OHL: Торопченко в матче с «Ошавой» набрал 4 очка и «+6»

Российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Гвелф Сторм» Алексей Торопченко стал третьей звездой встречи c «Ошавой Дженералз» (8:5). На счету форварда гол, три результативные передачи, а также показатель полезности «+6».

Кроме того, в этом матче два очка (1+1) набрал одноклубник и соотечественник Торопченко Павел Гоголев.

В нынешнем сезоне Торопченко провёл 32 игры за «Гвелф Сторм», в которых забил 9 голов и отдал 16 результативных передач. В прошлом сезоне Торопченко набрал 39 (17+22) очков. Также на его счету одна встреча в АХЛ.

Ранее он подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». Форвард был задрафтован в 2017 году под 113-м общим номером.

Алексей принял участие в ежегодной суперсерии молодёжной сборной России со сборными канадских юниорских лиг. Торопченко сыграл в одном матче, в котором заработал 4 минуты штрафа и показатель полезности «-2». Впоследствии он покинул расположение команды.