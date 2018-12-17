Защитник «Сан-Хосе» Бёрнс набрал 600-е очко в НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс записал на свой счёт три результативные передачи в выездном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).



33-летний канадец достиг отметки в 600 (186+414) набранных очков в Национальной хоккейной лиге. Уроженец Онтарио стал первым защитником с сезона-2003/04, кому удалось достичь такого результата. Кроме того, Бёрнс занимает третье место среди игроков линии обороны с 2003 года по количеству результативных передач.

Видео голевой атаки, в которой Бёрнс набрал 600-е очко, можно посмотреть в «Твиттере».

Для «акул» это четвёртая подряд победа, они поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции (41 очко). «Чикаго» (26) – 14-й. У «Блэкхоукс» 10 поражений в 11 последних встречах.