Кожевников: уровень КПК был средним: не впечатлили чехи, разочаровали финны

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступление сборной России на Кубке Первого канала. Подопечные Ильи Воробьёва одержали три победы в трёх матчах и стали победителями турнира.

Турнирная таблица Евротура-2018/19

«Сборной поставлю пятёрку с минусом. Команда порадовала болельщиков хорошей игрой, установила европейский рекорд посещаемости. Всё было красиво, празднично, в духе нашего исторического декабрьского турнира.



Минус поставил за то, что команда не очень уверенно стартовала, первый период против шведов не получился. Также нужно учитывать, что уровень Кубка-2018 оказался средним: не впечатлили чехи, разочаровали финны. Наверное, только шведы приехали качественным составом — из лучших игроков своего чемпионата. И состав нашей команды не вызвал никаких вопросов — в Москве и Питере увидели практически всех лучших. Нужно понимать, что Кубок Первого канала ни в какое сравнение с мировым первенством не пойдёт. Это очевидно», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.