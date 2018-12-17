Цулыгин: Умарк временами заигрывается, он должен больше угрожать воротам

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин оценил игру форварда Линуса Умарка, забросившего в этом сезоне всего три шайбы. Безголевая серия шведа составляет 27 матчей.



«Умарк мало забивает, потому что много отдаёт. Швед больше настроен на то, чтобы забивали его партнёры, а не он сам. В паре хороших моментов, которые были у Линуса, когда он не забил, это тоже влияет – каким бы ты мастером ни был, уверенность после такого теряется. С Омском мог забивать, с «Динамо» в пустые ворота бросал – вратарь прыгнул, вытащил клюшкой. Но и игра у шведа него так построена, что он больше играет на партнёров, старается вывести на удачную позицию.



Временами кажется, что он заигрывается. Мы говорим с ним, чтобы сам больше угрожал воротам. Но у Линуса стиль игры такой, он должен обрести уверенность через те же свои передачи. Посмотрите, у него в основном последние передачи, а они зачастую равны голам. Это же не такие передачи, что Умарк выкинул шайбу, там восемь минут возили и забили», — приводит слова Цулыгина «Спорт Бизнес Online».

Умарк: не знаю, что не понравилось Пёрселлу в КХЛ, но я тоже не фанат икры Он остался в «Салавате» из-за семьи и точно не будет поливать Россию грязью.