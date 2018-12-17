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Итоги дня в НХЛ для россиян: пас Василевского, 5-матчевая серия Бучневича

Итоги дня в НХЛ для россиян: пас Василевского, 5-матчевая серия Бучневича
Хоккей / КХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах на лёд вышли 10 спортсменов из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил 9-ю шайбу в сезоне в игре с «Аризоной Койтс» (3:0). Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился точным броском в матче с «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ), защитник «молний» Михаил Сергачёв отдал результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков и отдал голевой пас. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич продлил результативную серию до пяти игр, отдав передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не смог набрать очки в седьмой игре подряд.

ВратарьКлубСейвыОБ%Счёт
Василевский«Тампа-Бэй»37 из 4288,14:5 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»1+0+12210013.58
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+100424-18.38
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+0-20311-21.30
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10111-16.46
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-10032-12.58
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0+20100-16.12
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-10332-18.07
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1001025%11.10
Голдобин (н)«Ванкувер»0+100000-10.25
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