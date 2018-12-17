Итоги дня в НХЛ для россиян: пас Василевского, 5-матчевая серия Бучневича

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах на лёд вышли 10 спортсменов из России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил 9-ю шайбу в сезоне в игре с «Аризоной Койтс» (3:0). Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился точным броском в матче с «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ), защитник «молний» Михаил Сергачёв отдал результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков и отдал голевой пас. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич продлил результативную серию до пяти игр, отдав передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не смог набрать очки в седьмой игре подряд.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ%
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|37 из 42
|88,1
|4:5 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+1
|2
|2
|1
|0
|0
|13.58
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|0
|0
|4
|2
|4
|-
|18.38
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+0
|-2
|0
|3
|1
|1
|-
|21.30
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|16.46
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|2
|-
|12.58
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|+2
|0
|1
|0
|0
|-
|16.12
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|3
|3
|2
|-
|18.07
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|25%
|11.10
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|10.25