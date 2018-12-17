Итоги дня в НХЛ для россиян: пас Василевского, 5-матчевая серия Бучневича

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах на лёд вышли 10 спортсменов из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил 9-ю шайбу в сезоне в игре с «Аризоной Койтс» (3:0). Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился точным броском в матче с «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ), защитник «молний» Михаил Сергачёв отдал результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков и отдал голевой пас. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич продлил результативную серию до пяти игр, отдав передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не смог набрать очки в седьмой игре подряд.

Вратарь Клуб Сейвы ОБ% Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 37 из 42 88,1 4:5 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Свечников (н) «Каролина» 1+0 +1 2 2 1 0 0 13.58 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+1 0 0 4 2 4 - 18.38 Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 1+0 -2 0 3 1 1 - 21.30 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 0 1 1 1 - 16.46 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 0 3 2 - 12.58 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 +2 0 1 0 0 - 16.12 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 3 3 2 - 18.07 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 0 1 0 25% 11.10 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+1 0 0 0 0 0 - 10.25