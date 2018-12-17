Владимир Тарасенко продлил серию без набранных очков до семи матчей

«Калгари Флэймз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:2 в пользу гостей.



Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 7 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, заблокировал 2 броска и окончил матч с показателем полезности «-1». Сухая серия форварда насчитывает уже семь игр.



В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков. Последний раз Владимир набирал очки в игре с «Колорадо Эвеланш», которая состоялась в конце ноября. В той встрече на его счету один результативный бросок.

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