Захаркин: когда вырастет авторитет Кучерова в НХЛ, это будет реальный лидер

Известный тренер Игорь Захаркин высоко оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Это очень самобытный и блестящий форвард. Когда вырастет его авторитет в НХЛ, а он становится только больше, то это будет реальный лидер, это будет большое явление российского игрока в НХЛ», — приводит слова Захаркина телеканал «360».



В нынешнем сезоне Кучеров провёл 34 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге, забросив 14 шайб (семь – в большинстве) и отдав 34 результативные передачи при показателе полезности «+3» и 18 минутах штрафного времени.



Россиянин занимает четвёртое место в лиге по количеству набранных очков, уступая лишь двум игрокам «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанену (56 очков) и Натану Маккиннону (52), а также капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (49).