Филатов: в финале с американцами не хватило физической мощи и сил

Главный тренер юниорской сборной России U18 Владимир Филатов поделился эмоциями после поражения в финале Мирового кубка вызова. В решающей игре россияне уступили американцам (0:2).



«Хочу ребят поздравить с серебряными медалями Мирового кубка вызова. Мы перед финалом знали, что сборная России ещё не выигрывала этот турнир. Хотели нарушить эту традицию. К сожалению, это не получилось.



В первую очередь не хватило физической мощи и сил. В сегодняшней игре было видно, что мы младше. Это не оправдание, ребят не в чем упрекнуть, они сражались и выкладывались на 100 процентов. Старались ни в чём не уступать. Но когда наши игроки таранного типа, которые во всех ситуациях находят путь к воротам, умеют вылезти по большому радиусу — если даже они не могли сегодня продавить защиту соперника, значит, мы уступили физически.



В плане выполнения тренерской установки и креатива в атаке — к ребятам претензий нет, шайба у нас ходила лучше. К сожалению, мы не смогли выиграть единоборства в чужой зоне. Были хорошие моменты — доставляли шайбу на пятак, пытались переправить ее в ворота, но, к сожалению, забить не получилось. Финальную игру проанализируем и станем лучше благодаря этому опыту. В целом турнир принёс положительный опыт», — цитирует Филатова официальный сайт Федерации хоккея России.

Америка была сильнее. У российских юниоров третье серебро Кубка вызова за 5 лет Всё решил один-единственный гол.