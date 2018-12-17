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Индрашис и Тарасов отправились с «Динамо» в турне по Дальнему Востоку

Индрашис и Тарасов отправились с «Динамо» в турне по Дальнему Востоку
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» отправилось на трёхматчевую выездную серию, информирует официальный сайт бело-голубых.

В состав делегации вошли 27 хоккеистов:

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.

Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев, Миика Койвисто, Андрей Миронов, Виталий Меньшиков, Илья Никулин, Алексей Пепеляев, Андрей Прибыльский, Юусо Хиетанен.

Нападающие: Владимир Брюквин, Патрик Закриссон, Владислав Ефремов, Михаил Бицадзе, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Дмитрий Кагарлицкий, Вячеслав Кулёмин, Евгений Мозер, Дмитрий Моисеев, Игорь Макаров, Семён Панкратов, Дмитрий Сидляров, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв.

В заявку включён нападающий Микс Индрашис, отсутствовавший из-за травмы с 26 ноября. Кроме того в состав вернулся форвард Даниил Тарасов, не игравший в официальных матчах с 16 ноября.

В ходе турне «Динамо» встретится с «Адмиралом» (18 декабря), «Куньлунь Ред Стар» (20 декабря) и «Амуром» (22 декабря).

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