Йортикка — о 20 игроках СКА и ЦСКА в сборной: в Финляндии такое невозможно

Бывший тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка поделился мнением о комплектовании состава сборной России на Кубок Первого канала.

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«В Финляндии невозможно такое, как в сборной России, где большинство игроков выступают за СКА и ЦСКА. Потому что любой клуб может платить хорошие деньги только двум-трём игрокам. Сейчас большинство игроков сборной – из «Кярпята». Это действующий чемпион, и конечно, талантливые игроки хотят выступать в сильнейшей команде, и денежного вопроса тут не стоит.



Но если посмотреть на состав сборной Финляндии, там всегда есть представители многих клубов. Бюджеты финских клубов не одинаковые, но разница между ними небольшая. В КХЛ СКА или ЦСКА и «Амур» или «Адмирал» – это как день и ночь», — сказал Йортикка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.