«Витязь» расторг контракт с нападающим Мареком Гривиком

«Витязь» и нападающий Марек Гривик расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.



В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 26 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, забросив восемь шайб и отдав семь результативных передач. В среднем за игру словак проводил на льду 19 минут 50 секунд, его показатель полезности – «0».



Гривик перебрался в «Витязь» летом 2018 года после девяти сезонов, проведённых за океаном. В сезоне-2017/18 игрок в основном выступал в АХЛ за «Стоктон Хит» – на его счету 32 игры и 30 (11+19) результативных баллов.



«Витязь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В 38 матчах подопечные Валерия Белова набрали 37 очков. Ближайший матч в КХЛ подмосковная команда проведёт 18 декабря с московскими «армейцами».

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