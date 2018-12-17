Аскаров: на Кубке вызова соперники были старше нас, и это чувствовалось во всём

Вратарь юниорской сборной России U18 Ярослав Аскаров поделился мнением о финальном матче Мирового кубка вызова с США (0:2).

Три игрока сборной России U18 — в символической сборной Мирового кубка вызова

«Достаточно много сил отдали в полуфинале, сегодня было тяжелее. Может быть, это сказалось. Моменты у нас были, но не удалось реализовать их. Для меня это второй финал за короткий промежуток, первый был в ноябре на Кубке вызова U17. Сегодня было легче в плане психологии. В тот раз я впервые в карьере на таком уровне играл в финале.



Нынешний турнир — огромный опыт, он нам поможет в дальнейшем. Здесь было тяжелее играть — соперники были старше нас, и это чувствуется во всём: в скоростях, в силе бросков, на пятаке играют лучше. Я думаю, что серебро — хороший результат.



Дальнейшие задачи? Они максимальные: играть за клуб, попадать с ним в плей-офф, потом поехать на юниорский чемпионат мира и выиграть его. У меня есть бронза Кубка Глинки/Гретцки, серебро Кубка вызова U18, теперь нужно золото», — цитирует вратаря официальный сайт ФХР.