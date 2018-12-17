Кузьменко, Гусев и Кадейкин — лидеры по % точных передач в сборной России на КПК

Компания InStat подвела итоги Кубка Первого канала—2018, определив лучших игроков в различных продвинутых статистических показателях. Список лидеров в составе сборной России выглядит так:

Турнирная таблица Евротура-2018/19

Голевые моменты (голы):

Барабанов — 8 (0)

Капризов – 7 (2)

Прохоркин – 7 (1)



% точных передач:

Кузьменко – 87,7

Гусев – 86,8

Кадейкин – 85,7



Обостряющие передачи:

Гусев – 8

Плотников – 6

Григоренко – 4



% выигранных единоборств:

Защитники

Гавриков – 66,7

Елесин – 64,3

Нестеров – 60,0

Нападающие

Каблуков – 65,5

Кузьменко – 57,1

Кадейкин – 56,5



Овладенивания и потери шайбы (разница):

Защитники

Антипин – «+18» (20-2)

Блажиевский – «+12» (17-5)

Нестеров – «+11» (17-6)

Гавриков – «+11» (17-6)

Нападающие

Каблуков – «+7» (10-3)

Кадейкин – «+3» (12-9)

Андронов – «+2» (14-12)



Лидеры по обводкам (% успешных):

Барабанов – 12 (58,3)

Прохоркин – 10 (60,0)



Среднее игровое время за матч:

Нестеров – 18.13

Плотников – 18.03

Токранов – 17.21



Время в большинстве:

Григоренко – 12.47

Нестеров – 12.32

Капризов – 11.26.