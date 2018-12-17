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Кузьменко, Гусев и Кадейкин — лидеры по % точных передач в сборной России на КПК

Кузьменко, Гусев и Кадейкин — лидеры по % точных передач в сборной России на КПК
Хоккей / Евротур

Компания InStat подвела итоги Кубка Первого канала—2018, определив лучших игроков в различных продвинутых статистических показателях. Список лидеров в составе сборной России выглядит так:

Турнирная таблица Евротура-2018/19

Голевые моменты (голы):
Барабанов — 8 (0)
Капризов – 7 (2)
Прохоркин – 7 (1)

% точных передач:
Кузьменко – 87,7
Гусев – 86,8
Кадейкин – 85,7

Обостряющие передачи:
Гусев – 8
Плотников – 6
Григоренко – 4

% выигранных единоборств:
Защитники
Гавриков – 66,7
Елесин – 64,3
Нестеров – 60,0
Нападающие
Каблуков – 65,5
Кузьменко – 57,1
Кадейкин – 56,5

Овладенивания и потери шайбы (разница):
Защитники
Антипин – «+18» (20-2)
Блажиевский – «+12» (17-5)
Нестеров – «+11» (17-6)
Гавриков – «+11» (17-6)
Нападающие
Каблуков – «+7» (10-3)
Кадейкин – «+3» (12-9)
Андронов – «+2» (14-12)

Лидеры по обводкам (% успешных):
Барабанов – 12 (58,3)
Прохоркин – 10 (60,0)

Среднее игровое время за матч:
Нестеров – 18.13
Плотников – 18.03
Токранов – 17.21

Время в большинстве:
Григоренко – 12.47
Нестеров – 12.32
Капризов – 11.26.

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