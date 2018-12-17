Буре: Пастрняк — претендент на «Морис Ришар Трофи», считаю его наследником Ягра

Знаменитый в прошлом российский нападающий Павел Буре оценил форварда «Баффало Сэйбрз» Джеффа Скиннера и нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка.

Список снайперов НХЛ

«Джефф Скиннер перешёл из «Каролины» в «Баффало», и у него сразу же случился взлёт. Я считаю, что смена клуба может придать второе дыхание в карьере. У меня, кстати, такого не было. Когда я уходил из «Ванкувера», то забил в том сезоне 51 гол. Выступал вместе с Марком Мессье. У меня остались очень хорошие воспоминания. Так что я просто перешёл с пика на пик. Но вот Скиннеру, как вижу, смена обстановки помогла.



Что касается Пастрняка, то я считаю его наследником Яромира Ягра. Он тоже претендует на «Морис Ришар Трофи». Я не согласен со стереотипом, что чехи показывают только закрытый оборонительный хоккей. Среди них встречаются очень яркие форварды», — приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.



Скиннер занимает второе место в списке снайперов, он забросил 24 шайбы. У Пастрняка на два гола меньше, чех делит с несколькими хоккеистами места с четвёртого по восьмое.