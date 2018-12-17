Форвард ЦСКА Телегин избежал серьёзной травмы, хоккеист занимается в зале

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что нападающий Иван Телегин готовится к предстоящим матчам в Континентальной хоккейной лиге.

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«У Ивана Телегина нет ничего серьёзного. Он готовится играть в ближайших матчах. Есть ли связь между пропуском матчей в ЦСКА и травмой, полученной в сборной? Трудно сказать, не уточнял. Знаю, что Телегин работает в зале, я видел его на тренировке. Всё по плану. На лёд Иван пока не выходит. В рамках остальных вещей им занимаются врачи. Хоккеист находится в стадии реабилитации после травмы», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Телегин получил травму в составе сборной России на Кубке Первого канала в первой же игре со шведами. Из-за травмы форвард не доиграл встречу, а затем пропустил оставшиеся матчи с чехами и финнами.