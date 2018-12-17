Хартли: «Авангарду» повезло, что у него есть два отличных вратаря

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о состоянии команды перед игрой с «Йокеритом». Матч состоится сегодня, 17 декабря, начало – в 19:30 мск.



«Всё отлично. Нам приходится много летать, отдых необходим. Сейчас команде предстоит провести семь матчей за 13 дней. Самоотдача, работоспособность на льду — всё это будет очень важно. Равно как и то, насколько правильно мы распорядимся временем вне льда — отдых, питание, сон, переезды. Этому мы также будем уделять много внимания, все факторы играют свою роль.



«Йокерит» — очень мощная команда в плане нападения. Они много забивают. Нам тоже удалось им забить, но та встреча потребовала, возможно, самых больших усилий в обороне за весь сезон. Сегодня встречаемся вновь. Красота хоккея в том и состоит, что независимо от того, победил ты или проиграл в прошлый раз, новый матч — это новый вызов, всегда есть шанс показать себя лучше, добиться более высоких результатов. Именно это мы хотим сделать сегодня.



Бобков чувствует себя хорошо, он не играл, был третьим вратарём. Мы поговорили, на льду он тоже был, тренировался. Игорь — шикарный профессионал, всегда готов к игре. Представлять свою страну — большая гордость, несомненно, ему хотелось бы сыграть. Команде очень повезло, что у неё есть Бобков и Налимов — два отличных вратаря, способных побеждать», — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Йокерит».

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