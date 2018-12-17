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Кто из новичков сборной России имеет лучшие шансы сыграть на ЧМ-2019?

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Кто из новичков сборной России имеет лучшие шансы сыграть на ЧМ-2019?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России уверенно выступила на домашнем этапе Евротура, став обладателем Кубка Первого канала. Подопечные Ильи Воробьёва одержали три победы в трёх матчах.

Турнирная таблица Евротура-2018/19

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто из новичков сборной России имеет лучшие шансы сыграть на ЧМ-2019?». В список попали хоккеисты, не выступавшие на чемпионатах мира, но при этом принимавшие участие в матчах нынешнего сезона Евротура.

— Артём Блажиевский;
— Александр Елесин;
— Андрей Педан;
— Василий Токранов;
— Алексей Василевский;
— Денис Баранцев;
— Михаил Науменков;
— Антон Слепышев;
— Александр Кадейкин;
— Анатолий Голышев;
— Денис Зернов;
— Алексей Бывальцев;
— Андрей Кузьменко;
— Николай Прохоркин.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

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