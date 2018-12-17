Сборная России уверенно выступила на домашнем этапе Евротура, став обладателем Кубка Первого канала. Подопечные Ильи Воробьёва одержали три победы в трёх матчах.
Турнирная таблица Евротура-2018/19
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто из новичков сборной России имеет лучшие шансы сыграть на ЧМ-2019?». В список попали хоккеисты, не выступавшие на чемпионатах мира, но при этом принимавшие участие в матчах нынешнего сезона Евротура.
— Артём Блажиевский;
— Александр Елесин;
— Андрей Педан;
— Василий Токранов;
— Алексей Василевский;
— Денис Баранцев;
— Михаил Науменков;
— Антон Слепышев;
— Александр Кадейкин;
— Анатолий Голышев;
— Денис Зернов;
— Алексей Бывальцев;
— Андрей Кузьменко;
— Николай Прохоркин.
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.