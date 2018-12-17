Кто из новичков сборной России имеет лучшие шансы сыграть на ЧМ-2019?

Сборная России уверенно выступила на домашнем этапе Евротура, став обладателем Кубка Первого канала. Подопечные Ильи Воробьёва одержали три победы в трёх матчах.

Турнирная таблица Евротура-2018/19

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто из новичков сборной России имеет лучшие шансы сыграть на ЧМ-2019?». В список попали хоккеисты, не выступавшие на чемпионатах мира, но при этом принимавшие участие в матчах нынешнего сезона Евротура.

— Артём Блажиевский;

— Александр Елесин;

— Андрей Педан;

— Василий Токранов;

— Алексей Василевский;

— Денис Баранцев;

— Михаил Науменков;

— Антон Слепышев;

— Александр Кадейкин;

— Анатолий Голышев;

— Денис Зернов;

— Алексей Бывальцев;

— Андрей Кузьменко;

— Николай Прохоркин.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.



