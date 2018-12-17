Василий Подколзин вызван в расположение молодёжной сборной России

В расположение молодёжной сборной России вызван капитан и лучший бомбардир юниорской сборной России U18 на Мировом кубке вызова нападающий Василий Подколзин, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

В шести матчах Мирового кубка вызова Подколзин набрал 8 (3+5) очков и помог команде дойти до финала, где она уступила американцам (0:2).

До старта чемпионата мира молодёжная сборная проведёт три контрольных матча: со шведами (19 декабря), с американцами (21 декабря) и швейцарцами (24 декабря). После заключительной игры будет сформирована окончательная заявка из 23 хоккеистов. В настоящий момент подопечные Валерия Брагина находятся в Канаде, где готовятся к предстоящему турниру.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.