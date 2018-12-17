Розыгрыш билетов на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются три пары билетов на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Салават Юлаев».



Для того чтобы претендовать на получение билетов, необходимо подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Итоги конкурса будут подведены 19 декабря в 16:58 мск.



Матч «Спартак» — «Салават Юлаев» состоится в четверг, 20 декабря, в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.



«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, московская команда набрала 42 очка в 38 матчах. Уфимский клуб располагается на шестом месте на Востоке, подопечные Николая Цулыгина набрали 46 очков в 38 играх.