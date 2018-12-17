22 декабря «Спартак» проведёт ретроматч в атмосфере 90-х годов

22 декабря московский «Спартак» будет встречаться с хоккейным клубом «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча пройдёт в специальном ретростиле.



«Каждый, кто придёт на игру против ХК «Сочи», сможет отправиться в лихие 90-е — в те самые, когда одна страна приходила на смену другой, когда разом рухнули привычные представления о жизни, когда главными героями стали люди в малиновых пиджаках, а хоккеисты в поисках лучшей доли выстраивались в длинную очередь на паспортном контроле в Шереметьево. С помощью различных исторических деталей на арене в «Парке Легенд» будет воссоздана эпоха 90-х годов, и болельщики смогут побывать на стихийном рынке, зайти в качалку или на сеанс гипноза, поддержать забастовку шахтёров и сыграть в напёрстки. Драматичные и смешные моменты в жизни огромной страны пронесутся перед глазами зрителей, многие из которых хорошо помнят то время. «Спартак» будет вспоминать о нём с ностальгией. По традиции команда приедет на матч на ретроавтобусе, выйдет на лёд в удивительной ретроформе оранжевого цвета в память о последней победе в Кубке Шпенглера, а весь вечер на арене будут звучать незабвенные хиты 90-х», — сообщил клуб.