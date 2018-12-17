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«Ак Барс» — «Автомобилист»: Кольцов дебютирует в четвёртой паре гостей

«Ак Барс» — «Автомобилист»: Кольцов дебютирует в четвёртой паре гостей
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс»:

Гарипов (Подъяпольский);
Яруллин — Марков, Секач — Азеведу — Зарипов;
Манухов — Батыршин, Глухов — Попов — Галиев;
Абросимов — Лямкин, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Ткачёв — Основин — Клинкхаммер, Кара.

«Автомобилист»:

Коварж (Макаров);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Мишарин — Мамкин, Чесалин — Паре — Секстон;
Бодров — Лямин, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов;
Переляев — Кольцов, Обидин — Грачёв — Рассейкин.

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