«Ак Барс» — «Автомобилист»: Кольцов дебютирует в четвёртой паре гостей

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Яруллин — Марков, Секач — Азеведу — Зарипов;

Манухов — Батыршин, Глухов — Попов — Галиев;

Абросимов — Лямкин, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Ткачёв — Основин — Клинкхаммер, Кара.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Мишарин — Мамкин, Чесалин — Паре — Секстон;

Бодров — Лямин, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов;

Переляев — Кольцов, Обидин — Грачёв — Рассейкин.