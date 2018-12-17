«Нефтехимик» — «Трактор»: стали известны составы команд

Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало игры — в 19:00 мск.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;

Брынцев — Тимашов, Падакин — Нестрашил — Хайруллин;

Волгин — Шарипзянов, Галимов — Куликов — Бикмулллин;

Аркалов — Шарифьянов — Шафигуллин, Шиксатдаров.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Карпухин, Энлунд — Щехура — Томас;

Никитин — Рясенский, Кокуёв — Рыбаков — Тертышный;

Шинин — Исаев, Шолохов — Стоу — Шаров;

Желдаков, Сентюрин — Дугин — Ерофеев.



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