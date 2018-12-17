Стали известны составы нижнекамского «Нефтехимика» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало игры — в 19:00 мск.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Брынцев — Тимашов, Падакин — Нестрашил — Хайруллин;
Волгин — Шарипзянов, Галимов — Куликов — Бикмулллин;
Аркалов — Шарифьянов — Шафигуллин, Шиксатдаров.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Карпухин, Энлунд — Щехура — Томас;
Никитин — Рясенский, Кокуёв — Рыбаков — Тертышный;
Шинин — Исаев, Шолохов — Стоу — Шаров;
Желдаков, Сентюрин — Дугин — Ерофеев.
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«Нефтехимик» — «Трактор»: стали известны составы команд