Боди: русские любят быструю езду, хочется посоветовать быть осторожнее

Защитник нижегородского «Торпедо» Мэттью Боди поделился впечатлениями от Континентальной хоккейной лиги.



«КХЛ — вторая по уровню лига в мировом хоккее. Общался с хоккеистами, поигравшими в российских клубах, и они говорили о вашей лиге много хорошего. Но я в России никогда не был и, конечно, поначалу немного волновался. Мне все понравилось. Инфраструктура клуба, дворец спорта, болельщики… И партнёры у меня замечательные. Дворец у „Торпедо“ небольшой, но уютный. Хоккеисту в первую очередь необходима поддержка болельщиков, а в Нижнем Новгороде она на уровне! Чем больше шума во дворце, тем лучше. Болельщики нас вперёд гонят, энергией заряжают.



Привык ли я к местной манере вождения? Русские любят быструю езду, частенько торопятся — это было заметно сразу. Ничего не имею против, хотя иногда хочется сказать: «Ребята, осторожнее», — цитирует игрока «Матч ТВ».