В Красногорске откроют ледовый комплекс имени Владимира Петрова

В 2019 году в Красногорске откроется Ледовый комплекс имени двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира Владимира Петрова, информирует официальный сайт правительства Московской области.

Комплекс будет оснащён двумя ледовыми площадками, а также хоккейно-тренировочным центром для организации и применения программ внеледовой подготовки по всем новейшим мировым методикам. Данные возможности значительно расширят спектр обучения хоккейному мастерству.



Кроме того в хоккейно-тренировочном центре будут расположены пять тренировочных зон, предназначенных для развития общих и специальных физических навыков хоккеистов, а также всё необходимое для развития индивидуальных технических навыков владения шайбой с использованием самых современных методик.



В бросковой зоне хоккеисты будут осваивать простые и комбинационные броски с использованием пассеров, в зоне дриблинга – технику владения шайбой с использованием интерактивных тренажёров «Тотальный контроль шайбы» и «Реакция».