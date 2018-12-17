«Сибирь» подписала Константина Климонтова

Новосибирская «Сибирь» подписала контракт с защитником Константином Климонтовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с игроком обороны рассчитано до конца текущего сезона. Напомним, недавно хоккеист покинул «Барыс».



В текущем сезоне 28-летний защитник провёл в составе астанинского клуба 23 матча в КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».



В апреле Климонтов покинул «Трактор», расторгнув соглашение с челябинской командой по обоюдному соглашению сторон. В сезоне-2017/18 27-летний хоккеист провёл 6 матчей в регулярном чемпионате и 11 – в розыгрыше Кубка Гагарина. Защитник не отметился очками и заработал показатель полезности «-5» при 12 минутах штрафа.



Помимо «Трактора» и «Барыса» Климонтов имеет опыт выступления в КХЛ за «Витязь». В общей сложности он сыграл 252 матча, забросил 7 шайб и отдал 27 результативных передач.

Константин Климонтов покинул «Барыс»