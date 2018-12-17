Типпетт: клуб из Сиэтла сразу будет биться в НХЛ на равных, как «Вегас»

Старший советник нового клуба Национальной хоккейной лиги из Сиэтла Дэйв Типпетт поделился мнением о перспективах команды.



«Я пришёл в эту команду не для того, чтобы стать тренером. Я хочу помочь создать её. Посмотрим, что у нас получится. Первое, что мы должны сделать с точки зрения хоккея, — найти генерального менеджера. Нам надо определиться, найти нам за год, как в „Вегасе“, или за два до первой игры.



В „Вегасе“ отлично поработали, многие команды оказались застигнутыми врасплох. „Голден Найтс“ всё сделали правильно. Я ещё не знаю, как мы поступим, но благодаря существующим правилам мы сразу же сможет биться на равных с любыми командами. Мы соберём хорошую, мотивированную команду. Наши хоккеисты будут говорить, что эта команда создаётся надолго и она хочет победить, потому что у них такие владельцы», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

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