Шайфли: хоккей — игра сантиметров, кивни в одну сторону и отдай шайбу в другую

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли поделился мнением об игровых деталях хоккея.



«Хоккей — это игра сантиметров. И порой тебе нужно всего-то выиграть несколько сантиметров льда. Кивнул головой в одну сторону, отдал шайбу в другую. Повернул плечо в одну сторону, отдал пас в другую. Есть масса хитростей, которые помогают обманывать защитников и выигрывать себе несколько сантиметров пространства.



Но все эти ложные движения ничего не значат, если партнер не ищет возможности для открывания. Умение освободиться от опеки и приготовиться к броску — важнейший фактор, который многие недооценивают. По счастью, в „Виннипеге“ с этим нет проблем. Любой игрок был бы счастлив играть в команде с такими партнерами, как у меня», — цитирует игрока The Athletic.