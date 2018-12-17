«Нефтехимик» уступил «Трактору», у Демченко — шат-аут

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке потерпел поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 0:1. Для подопечных Алексея Тертышного победа стала пятой в последних шести матчах.



Счёт во встрече был открыт на 6-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал защитник челябинского клуба Никита Никитин. Больше заброшенных шайб во встрече зрители не увидели. Сухой матч оформил голкипер челябинского клуба Василий Демченко, отразивший 37 бросков в створ ворот.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19



Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов прошедшей встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.