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«Нефтехимик» уступил «Трактору», у Демченко — шат-аут

«Нефтехимик» уступил «Трактору», у Демченко — шат-аут
Хоккей / КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке потерпел поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 0:1. Для подопечных Алексея Тертышного победа стала пятой в последних шести матчах.

Счёт во встрече был открыт на 6-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал защитник челябинского клуба Никита Никитин. Больше заброшенных шайб во встрече зрители не увидели. Сухой матч оформил голкипер челябинского клуба Василий Демченко, отразивший 37 бросков в створ ворот.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2018, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0 : 1
0:1, 0:0, 0:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Никитин (Рыбаков, Рясенский) – 05:05 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19


Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов прошедшей встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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