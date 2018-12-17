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«Ак Барс» победил «Автомобилист» благодаря дублю Михеева

«Ак Барс» победил «Автомобилист» благодаря дублю Михеева
Хоккей / КХЛ

В Казани местный «Ак Барс» одержал победу в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт на 4-й минуте встречи открыли гости: точным броском отметился Найджел Доус, вышедший на первое место в списке бомбардиров и снайперов лиги. До конца периода «Ак Барс» сумел отыграться благодаря заброшенной шайбе Джастина Азеведу. На 27-й минуте подопечные Зинэтулы Билялетдинова вышли вперёд, голом отметился Артём Михеев. На старте третьего периода хозяева упрочили преимущество — Михеев оформил дубль. Больше в матче не было заброшенных шайб.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2018, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Доус (Вишневский, Паре) – 03:36 (5x4), 1:1 – Азеведу (Зарипов, Манухов) – 11:58 (5x4), 2:1 – Михеев (Потапов, Яруллин) – 26:15 (5x5), 3:1 – Михеев (Лукоянов, Потапов) – 41:18 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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