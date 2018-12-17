«Ак Барс» победил «Автомобилист» благодаря дублю Михеева

В Казани местный «Ак Барс» одержал победу в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 3:1.



Счёт на 4-й минуте встречи открыли гости: точным броском отметился Найджел Доус, вышедший на первое место в списке бомбардиров и снайперов лиги. До конца периода «Ак Барс» сумел отыграться благодаря заброшенной шайбе Джастина Азеведу. На 27-й минуте подопечные Зинэтулы Билялетдинова вышли вперёд, голом отметился Артём Михеев. На старте третьего периода хозяева упрочили преимущество — Михеев оформил дубль. Больше в матче не было заброшенных шайб.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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