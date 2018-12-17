Илья Ковальчук приступил к ледовым тренировкам после инфекции

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук приступил к ледовым тренировкам, но пока занимается без физического контакта, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Лиза Диллман. Напомним, россиянин выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке.



В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3) 30 ноября Ковальчук не смог набрать очки 11-й раз подряд, он провёл на льду 14 минут 11 секунд. Ранее россиянин вернулся в первую спецбригаду большинства. Последний раз форвард отмечался результативными действиями в игре с «Анахайм Дакс» 7 ноября. В той встрече россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.



В этом сезоне Ковальчук провёл 25 матчей, забросил 5 шайб и отдал 9 голевых передач при показателе полезности «-13».

NY Times: у Ковальчука 14 очков, но это не его мастерство, а слабость партнёров