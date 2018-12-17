Потапов: дома «Автомобилист» был гораздо агрессивнее и наглее

Нападающий казанского «Ак Барса» Алексей Потапов поделился впечатлениями от матча с «Автомобилистом» (3:2).



«Мы знали, что первый период надо сыграть очень дисциплинированно, покороче. Пауза была вроде бы небольшая, но достаточно пары дней, чтобы выпасть из игрового тонуса. Здорово, что закончили период на мажорной ноте, забили, 1:1 закончили. Во втором периоде почувствовал, что и команда физически вкатилась, и сам физически здорово себя чувствовал. Удалось довести игру до победы. Что касается соперника, непростая команда, мастеровитые ребята. Они нам показывают, как умеют играть в большинстве. Мы дали им в первом периоде такую кислородную подушку, за счёт которой они забили гол. Но мне кажется, что остальные 40 минут мы контролировали ход матча.



На своей площадке они играли гораздо агрессивнее и наглее. Здесь у них, может быть, установка другая была. Мы играли в свой хоккей, и, может быть, мы заставили соперника так действовать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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