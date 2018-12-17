Билялетдинов: Михеев не опускает руки, у него развиваются хорошие качества

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:1) и оценил игру Артёма Михеева, оформившего дубль.



«Добротный матч, ребята играли с хорошей отдачей и настроением. Несмотря на то что пропустили сначала, мы не остановились, продолжили работать и добились своего.



За счёт чего прогрессирует Артём Михеев? За счёт терпения и работы, большого желания. У него есть хорошие качества, они развиваются, это здорово. У него достаточно много качеств. Во-первых, это трудолюбие и терпение, это очень важно. Несмотря на то что Артём не первый год в команде, мы его то в «Барсе» смотрим, то здесь, а он руки не опускает и работает. Это ему помогает. Ну и игровое мышление — считаем, оно очень хорошее», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» победил «Автомобилист» благодаря дублю Михеева