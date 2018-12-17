Мартемьянов: у «Автомобилиста» оказалось маловато мужиков, нет слов в оправдание

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:3).



«Хочу поздравить команду соперника с заслуженной победой. К нашему сожалению, нам ничего не дали сделать в атаке. У «Ак Барса» очень грамотная и жёсткая оборона. Мы попытались переломить ход матча, но, к сожалению, у нас бойцов, мужиков, маловато оказалось. С таким соперником нужно играть более уверенно, более нагло. В оправдание нашей игры у меня нет слов.



Чем так неудобен для нас „Ак Барс“? Мужиковатее команда. На прошлом месте работы я семь матчей провёл с «Ак Барсом», поэтому мы прекрасно понимаем, что собой представляет эта команда. Будем дальше думать, как противостоять сопернику.



Дебют Кольцова? Я считаю, что он отлично отыграл», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

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