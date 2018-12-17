«Даллас» отправил на драфт отказов защитника Хэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил на драфт отказов защитника Джоэля Хэнли, информирует официальный сайт команды. В течение 24 часов хоккеиста может бесплатно забрать с драфта отказов любой клуб лиги. Если игрока никто не заберёт, он отправится в фарм-клуб.



В текущем регулярном чемпионате 27-летний хоккеист принял участие в 15 встречах за основную команду, не сумев записать на свой счёт результативных баллов при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем Хэнли проводил на площадке около 14 минут за матч. Ранее хоккеист защищал также цвета «Аризоны Койотс» и «Монреаль Канадиенс».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19