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«Даллас» отправил на драфт отказов защитника Хэнли

«Даллас» отправил на драфт отказов защитника Хэнли
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил на драфт отказов защитника Джоэля Хэнли, информирует официальный сайт команды. В течение 24 часов хоккеиста может бесплатно забрать с драфта отказов любой клуб лиги. Если игрока никто не заберёт, он отправится в фарм-клуб.

В текущем регулярном чемпионате 27-летний хоккеист принял участие в 15 встречах за основную команду, не сумев записать на свой счёт результативных баллов при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем Хэнли проводил на площадке около 14 минут за матч. Ранее хоккеист защищал также цвета «Аризоны Койотс» и «Монреаль Канадиенс».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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