Тертышный: матч получился для «Трактора» тяжёлым, но вратарь хорошо сыграл

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:0).



«Поздравил ребят с победой. Что касается игры, то матч получился тяжёлым. Перебросал нас соперник, но вратарь наш очень хорошо сыграл. Игру предопределило то, что мы сумели выстоять во втором периоде четыре минуты меньшинства и, соответственно, хватило нам гола для победы», — приводит слова специалиста официальный сайт нижнекамского клуба.

«Нефтехимик» уступил «Трактору», у Демченко — шат-аут

Счёт во встрече был открыт на 6-й минуте — заброшенную шайбу в актив записал защитник челябинского клуба Никита Никитин. Больше заброшенных шайб во встрече зрители не увидели. Сухой матч оформил голкипер челябинского клуба Василий Демченко, отразивший 37 бросков в створ ворот.