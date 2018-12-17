Хартли: одна из лучших игр «Авангарда», в концовке было нереальное большинство

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного матча с «Йокеритом» (3:2 ОТ).



«Обе команды сегодня действительно показали отличную игру. Возможно, это был один из лучших наших матчей. Просто нереальное большинство было в концовке, и игра могла повернуться в любую сторону. Очень большую работу ребята проделали при нейтрализации меньшинства: и Бобков, и спецбригады отлично себя показали, и в овертайме справились.



Конечно же мы знали, как хорошо «Йокерит» действует в большинстве, поэтому очень важно было грамотно нейтрализовать меньшинство. Нельзя не отметить и победный гол Зернова. Я горжусь своими ребятами, характером, который они продемонстрировали, и очень рад победе. Думаю, что наша игра улучшалась по мере того, как развивался матч», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Авангард» взял верх над «Йокеритом» в овертайме