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Марьямяки: более-менее доволен «Йокеритом», но «Авангард» сыграл лучше

Марьямяки: более-менее доволен «Йокеритом», но «Авангард» сыграл лучше
Хоккей / КХЛ

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).

«Я очень доволен тем, как команда играла в первом и во втором периодах. Счёт мог быть совсем другим, но хозяева сегодня сыграли очень результативно, использовали свои моменты. Считаю, что «Авангард» сегодня играл в третьем периоде лучше, чем мы. Нам есть над чем поработать как в большинстве, так и в меньшинстве. Я более или менее доволен сегодняшним матчем», — приводит слова тренера официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» взял верх над «Йокеритом» в овертайме

Первый период завершился в пользу команды гостей, точным броском отметился форвард Макс Вярн на 18-й минуте. Следующие 20 минут получились более результативными: у «Авангарда» голы забили Алексей Емелин и Денис Зернов, «Йокерит» ответил точным броском Вярна, оформившего дубль. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а в овертайме победу хозяевам принёс гол Дениса Зернова.

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