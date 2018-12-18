Григоренко: матч за сборную на арене в Петербурге был потрясающим

Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко поделился впечатлениями от победы в матче Кубка Первого канала с командой Финляндии (5:0). Матч проходил в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена». Игру посетило более 71 тыс. зрителей.

«Евротур — это всегда очень важное событие. А матч в Санкт-Петербурге был потрясающим. Отличная атмосфера — здорово, что пришло столько народа. Одно удовольствие играть при заполненных трибунах, тем более против Финляндии.

Перед нами всегда стоит одна задача — побеждать в любой игре и на любом турнире. Поэтому было важно не только обыграть финнов, но и выиграть Кубок Первого канала.

В нынешнем сезоне мы пока справляемся хорошо: проиграли только один раз — сборной Чехии на Кубке Карьяла. Но вернули им должок сейчас в Москве. В общем, всё идёт по намеченному плану — главное, не сбавлять оборотов в дальнейшем.

Доводилось ли раньше играть в похожем формате? Один раз в НХЛ мы играли матч на улице в регулярном чемпионате. Это было в Колорадо на бейсбольной арене», — приводят слова Григоренко «Известия».