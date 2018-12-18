Швец-Роговой: «Витязь» должен сыграть с ЦСКА так, как умеет, и победить

Нападающий «Витязя» Артём Швец-Роговой поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА.

«В первую очередь надо хорошо подготовиться к игре. Должен быть запредельный, боевой настрой. Мы должны сыграть так, как умеем, и победить. ЦСКА — очень сильная команда, которая плотно играет в обороне и не даёт сопернику поднять головы. Неслучайно «армейцы» лидируют в «регулярке» и выиграли уже 18 матчей подряд. Будем стараться гнуть свою линию, выполнять то, что от нас требует тренер», — приводят слова форварда «Известия».

Матч «Витязь» — ЦСКА состоится сегодня, 18 декабря, в Подольске на арене «Витязь». Начало встречи — 19:30 мск.

ЦСКА, набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь» (37) — на 8-м месте.