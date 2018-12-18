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«Анахайм» одержал волевую победу над «Питтсбургом», несмотря на гол Малкина

«Анахайм» одержал волевую победу над «Питтсбургом», несмотря на гол Малкина
Хоккей / НХЛ

«Анахайм Дакс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Дакс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Райан Гецлаф (1+1) и Адам Хенрик (1+1). Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон отразил 28 бросков из 30.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 8 секунд и отметился голом. В его активе также два броска в створ ворот, силовой приём и показатель полезности «-1». В последних 11 матчах россиянин заработал показатель «-13».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2 : 4
2:0, 0:3, 0:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Малкин (Летанг, Кессел) – 09:38 (5x4), 2:0 – Раст (Кросби) – 14:32 (5x5), 2:1 – Хенрик (Ритчи, Спронг) – 22:07 (5x4), 2:2 – Шервуд (Рауни, Мэнсон) – 25:33 (5x5), 2:3 – Каше (Гецлаф) – 38:47 (5x5), 2:4 – Гецлаф (Хенрик, Оберг) – 59:11 (en)
Евгений Малкин в матче с «Анахаймом» забросил 11-ю шайбу в сезоне
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