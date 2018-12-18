«Анахайм» одержал волевую победу над «Питтсбургом», несмотря на гол Малкина

«Анахайм Дакс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Дакс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Райан Гецлаф (1+1) и Адам Хенрик (1+1). Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон отразил 28 бросков из 30.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 8 секунд и отметился голом. В его активе также два броска в створ ворот, силовой приём и показатель полезности «-1». В последних 11 матчах россиянин заработал показатель «-13».