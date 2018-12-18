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«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Оттаве», «Бостон» разгромил «Монреаль»

«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Оттаве», «Бостон» разгромил «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Сенаторз» Тома Шабо. По три балла за результативность в составе «Нэшвилла» набрали Роман Йози (2+1) и Райан Джохансен (0+3).

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома уступил «Бостон Брюинз» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юаким Нордстрём, Колби Кейв, Давид Крейчи и Брэд Маршанж Голкипер «Бостона» Ярослав Галак оформил шат-аут, отразив 22 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 3
3:0, 0:1, 0:2, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Лажуа (Бёдкер, Батерсон) – 02:25 (5x4), 2:0 – Ткачук (Стоун, Уайт) – 05:22 (5x5), 3:0 – Дзингел (Стоун) – 19:48 (5x5), 3:1 – Йози (Эллис, Джохансен) – 25:37 (5x4), 3:2 – Смит (Йози, Джохансен) – 40:46 (5x4), 3:3 – Йози (Фиала, Джохансен) – 46:56 (5x5), 4:3 – Шабо (Дзингел) – 60:21 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0 : 4
0:1, 0:1, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Нордстрём (Бэкес, Кейв) – 02:21 (5x5), 0:2 – Кейв (Макэвой, Пастрняк) – 39:34 (4x4), 0:3 – Крейчи (Макэвой) – 40:46 (5x5), 0:4 – Маршан (Пастрняк, Крюг) – 45:06 (5x4)
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