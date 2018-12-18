«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Оттаве», «Бостон» разгромил «Монреаль»

«Оттава Сенаторз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Сенаторз» Тома Шабо. По три балла за результативность в составе «Нэшвилла» набрали Роман Йози (2+1) и Райан Джохансен (0+3).

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома уступил «Бостон Брюинз» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юаким Нордстрём, Колби Кейв, Давид Крейчи и Брэд Маршанж Голкипер «Бостона» Ярослав Галак оформил шат-аут, отразив 22 броска.