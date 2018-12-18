Дальбек: уверен, ЦСКА продолжит победную серию в матче с «Витязем»

Защитник ЦСКА Клас Дальбек поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем».

«Мы стараемся сразу переключаться с игр сборных на матчи клубов. Нам не в первый раз приходится это делать, поэтому проблем с адаптацией не ожидается. Мы понимаем, что в предстоящем матче с «Витязем» команде будет непросто. Особенно из-за того, что большинство игроков ЦСКА ещё за два дня до игры находились в своих сборных. Но уверен, за счёт мастерства наших хоккеистов и самоотдачи мы можем продолжить победную серию в чемпионате», — приводят слова Дальбека «Известия».

Матч «Витязь» — ЦСКА состоится сегодня, 18 декабря, в Подольске на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск.

ЦСКА, набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь» (37) — на 8-м месте.