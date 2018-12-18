«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Евгением Савиным

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Евгением Савиным, информирует официальный сайт казанского клуба. Просмотровый контракт с бывшим футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги

На протяжении футбольной карьеры Савин выступал за клубы «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергия», «Тюмень». Всего в чемпионатах страны он провёл 166 матчей, в которых набрал 46 (43+3) очков.

В составе молодёжной сборной России Савин принимал участие в отборочном турнире к Олимпийским играм (2008). Савин — победитель второго дивизиона России (2013), обладатель Кубка ФНЛ (2014).