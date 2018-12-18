Холланд: не могу сказать, что «Детройт» хочет сыграть с клубом КХЛ в России

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд рассказал о своём отношении к возможным матчам клубов КХЛ и НХЛ.

«Здесь мало что зависит от меня, решение будут принимать Гэри Беттмэн и российская лига. Конечно, НХЛ заинтересована в расширении своего влияния в Европе. В любом случае, когда в международных матчах играют лучшие из лучших, будь то молодёжный или взрослый чемпионаты мира, Олимпиада, это здорово для нашего вида спорта.



Приехать в Россию на матч с клубом КХЛ? Не могу так сразу сказать, не уверен. Это зависит от решения двух лиг. Поймите, у нас 82 матча в сезоне, мы и так играем через день. Не зря в НХЛ во время сезона ввели отпускную неделю, когда каждая команда имеет несколько дней отдыха. В любом случае это будет не моё решение», — сказал Холланд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.