Дубас: «Торонто» хочет сохранить Гардинера, но у нас есть более актуальные цели

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал вероятность того, что основной защитник команды Джейк Гардинер покинет «кленовые листья» по окончании сезона.

«Джейк — ключевой игрок команды. Ситуация с ним остаётся такой же, как и неделю назад. У нас есть более актуальные задачи, но мы поддерживаем контакт с Джейком. И будем на связи. Мы хотим, чтобы он остался с нами, но не всё так просто. Есть потолок зарплат. Нам надо сделать так, чтобы в нашей команде все работало и мы двигались вперёд», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

У американского защитника летом 2019 года истекает пятилетний контракт на $ 20,25 млн. 1 июля он может получить статус ограниченно свободного агента.