«Адмирал» — «Динамо» М: Даниил Тарасов вернулся в звено Вадима Шипачёва

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо», который состоится сегодня, 18 декабря, во Владивостоке. Начало встречи – в 12:30 мск.
В ударное звено гостей вернулся оправившийся после травмы Даниил Тарасов. Также вернулся в состав и Микс Индрашис.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Кубат — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;
Мищенко — Козловский, Королёв — Яковлев — Бутузов;
Патрикеев, Коньков — Полак — Зайцев, Феоктистов.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;
Миронов – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Индрашис– Закриссон;
Пепеляев – Прибыльский, Игумнов – Ефремов – Макаров.