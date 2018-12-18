«Адмирал» — «Динамо» М: Даниил Тарасов вернулся в звено Вадима Шипачёва

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо», который состоится сегодня, 18 декабря, во Владивостоке. Начало встречи – в 12:30 мск.

В ударное звено гостей вернулся оправившийся после травмы Даниил Тарасов. Также вернулся в состав и Микс Индрашис.

«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Кубат — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин;

Мищенко — Козловский, Королёв — Яковлев — Бутузов;

Патрикеев, Коньков — Полак — Зайцев, Феоктистов.

«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;

Миронов – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Индрашис– Закриссон;

Пепеляев – Прибыльский, Игумнов – Ефремов – Макаров.